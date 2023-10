Pesce non tracciabile, ristorante multato  

Pesce sotto misura o detenuto in violazione delle norme sulla tracciabilità. È la contestazione che ha decretato un sequestro di 25 chili di pescato in un noto ristorante cittadino, effettuato da parte degli uomini del Corpo Forestale al termine di un controllo nell’attività.

«Le norme per tutelare la ricchezza del mare», si legge in una nota dei ranger, «si estendono a tutta la filiera della pesca». Così, nell’ambito dei controlli per tutelare l’ambiente marino e i consumatori, la Base navale di Cagliari del Corpo Forestale ha contestato giovedì in un noto ristorante della città alcune violazioni per il mancato rispetto delle norme sul pescato che devono tener conto sia della taglia di alcune specie e sia sulla tracciabilità, ovvero indicare l’azenda e la zona di provenienza del prodotto. Oltre al sequestro dei 25 chili di pesce, al titolare dell’attività è stata fatta una multa di circa 2 mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA