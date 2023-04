Pesce crudo non trattato, cucina chiusa 

Troppi rischi. Le carni dei pesci destinate alla preparazione del sushi non erano state trattate nell’abbattitore e potevano nascondere insidie per i consumatori. A cominciare da quelle causate dai parassiti anisakis, i vermi che si annidano nei muscoli di pesci e molluschi e se ingeriti possono provocare serie conseguenze gravi sull’apparato gastro-intestinale ma anche in quello cardio-circolatorio nel caso il verme dovesse forare la parete intestinale.

Le verifiche

A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni durante un’operazione di controllo nei cagliaritani. A finire nei guai è stato il proprietario di un locale cinese presente nel centro storico. I piccolissimi vermi si annidano in diverse specie come pesce azzurro, merluzzo, aringa, tonno, spada, spigola, salmone. Al titolare è stata contestata la violazione delle norme risalenti al 2007 e – spiegano i militari del Nas – «per non aver messo in atto le indicazioni presenti nel manuale di autocontrollo». Messi sotto sequestro i locali adibiti a cucina, le attrezzature dedicate alla preparazione degli alimenti e tutti i prodotti ittici presenti. Il valore del sequestro ammonta a circa 50mila euro.I carabinieri hanno inviato la comunicazione alle autorità sanitarie che dovranno ora decidere quali provvedimenti adottare. Un silenzio da parte dell’Arma sui veri e unici responsabili delle illegalità che rischia di mettere in cattiva luce la stragrande maggioranza dei ristoratori cinesi che trattano correttamente i prodotti ittici destinati alla preparazione del sushi.

L’Igiene degli alimenti

«I casi di mancato trattamento con l’abbattitore – spiega Paolo Casu, coordinatore della vigilanza di Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl – sono assolutamente rari, chi non li esegue non ha alcuna giustificazione. Trattare le carni crude dei prodotti ittici è fondamentale per non procurare ai consumatori serie conseguenze. È possibile che non accada nulla ma è soprattutto possibile subire i danni dell’anisakis». Insomma l’abbattimento batterico con il passaggio nella catena del freddo è determinante. Le carni devono restare a meno 20 gradi centigradi per almeno 24 ore per quindici ore a meno 35 gradi del pesce destinato al consumo crudo. Sushi in testa.