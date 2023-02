Pescava ricci e bocconi nelle acque del porto: 4mila euro di sanzione  

Si era immerso nelle acque interdette del porto per raccogliere ricci e bocconi, lo hanno intercettato gli uomini della Guardia costiera che hanno sottoposto a sequestro l’intero pescato. Il sub non solo non disponeva dell’autorizzazione regionale per la raccolta dei ricci, ma stava operando anche in acque assolutamente vietate.

L’intervento, inserito a nella vasta operazione di controllo contro la pesca illegale e il commercio irregolare dei prodotti ittici, ha permesso alla Capitaneria di recuperare sette chili di prodotto ittico tra ricci e murici. Sono stati tutti rigettati in mare perché vivi dopo essere stati trasportati in mare aperto a bordo di una motovedetta, già impegnata nel pattugliamento. Al pescatore sportivo è stata contestata la pesca subacquea con respiratore, vietata dalla normativa nazionale ed è stata sequestrata l’attrezzatura da pesca.

Nei giorni scorsi una motovedetta della Capitaneria di porto ha rinvenuto e sequestrato 85 nasse prive di corretta identificazione e segnalazione, deposte illegalmente da anonimi di fronte alla spiaggia del Poetto. Anche in questo caso gli esemplari catturati sono stati liberati dagli attrezzi e restituiti al loro ambiente.

La Guardia costiera di Cagliari sta svolgendo controlli anche nelle rivendite di prodotti ittici, nelle pescherie e nei centri commerciali, ma anche nei ristoranti per tutelare la salute dei consumatori e contro la commercializzazione di merci prive della certificazione.