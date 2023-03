Pescava in zona militare: 54enne assolto 

Era stato sorpreso mentre stava pescando in una zona militare nei pressi del porto di Cagliari, le cui acque erano interdette ai civili e dove comparivano i cartelli di divieto d’accesso ai non addetti. Per questo motivo, dopo il sequestro dell’attrezzatura e l’avvio di un procedimento penale, per un pescatore cagliaritano, Mauro Locci di 54 anni, era scattato un decreto penale di condanna.

Dopo l’emissione del decreto da parte del Gip del Tribunale, l’imputato aveva deciso di proporre opposizione sostenendo che, nel punto dove stesse pescando, non era presente alcuna segnalazione che vietava il passaggio o l’accesso. Il processo si è tenuto nei giorni scorsi davanti al giudice Luca Melis. Al 54enne veniva contestato «l’ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato», un reato punito con l’arresto da tre mesi ad un anno di reclusione.

Nel corso del dibattimento è stato dimostrato che il pescatore si trovava in un’area militare non recintata e che era passato dal fronte del mare, transitando in un punto del quale il confine tra zona civile e zona militare non è contrassegnata da avvisi o divieti. Da qui l’assoluzione con l’ordine di riconsegnargli il materiale in sequestro: tutte le canne da pesca e l’attrezzatura.

