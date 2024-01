Pescatrice per amore: «Lavoro in paradiso, la laguna è casa mia» 

Riconoscerli non è difficile, accumulano nel tempo segni sul viso e poesia sterminata negli occhi. I figli dell’acqua, del fiume e del mare sono fatti di fatica e raggi di sole.

Lui ne incrocia uno circa trent’anni fa, si innamora dell’ultimo dei pescatori, Adriano Deiana, il custode del Rio Pramaera. «Negli anni ’90 ho iniziato a frequentarlo e mi sono avvicinata a questo mondo, – racconta Sabina Piras, 52 anni di Lotzorai – ne sono rimasta subito affascinata. Ho iniziato a seguirlo durante la pesca sul fiume, mi ha insegnato tutto: come prima cosa a remare, a conoscere l’attrezzatura, i vari tipi di uccelli, di pesci e tutte le loro abitudini. Questo lavoro l’ho scelto anche io».

La sua casa

È strano, ma Sabina non conosceva la laguna di Pollu, perché sin da bambina frequentava l’altra spiaggia. «Ho scoperto questo angolo di paradiso grazie a lui. E da allora è diventata anche la mia casa». L’esperienza, i corsi, gli esami: professione pescatrice. E si mette in tasca il titolo di conduttrice per barche di piccola stazza. Una delle poche donne in tutta la Sardegna, in Italia gli ultimi dati Istat dicono che delle 4016 imprese di pesca attive solo 598 sono guidate da una donna. Un mestiere che dai più è visto come tipicamente maschile.

Caro diario

La realtà è che a pochi piace questa vita, uomini o donne che siano, eppure Sabina non hai mai dubitato della sua scelta. Da allora raccoglie sui suoi quaderni storie di onde e di vento, l’aria umida che sa di sale, le albe, il pescato, le coordinate, i problemi vissuti dalla sua famiglia. «Nel 2000 abbiamo acquistato un’altra barca per la pesca in mare, il fiume non è più quello di una volta, è diventato poverissimo: lì continuiamo a pescare muggini e anguille, queste ultime in via d’estinzione. È stata dura all’inizio, avevamo tre bambini molto piccoli», ricorda. La sveglia suona molto presto la mattina, alle quattro Sabina è pronta a fare le manovre per uscire dal porto e recarsi, insieme a suo marito, nei punti dove giorni prima hanno calato le nasse per pescare i polpi. Stare al timone non è sempre facile, a volte il mare si increspa tutto d’un colpo.

Missione

«Il mio compito è governare la barca mentre issiamo le nasse a bordo e di evitare di aggrovigliare le funi che le tengono legate, mentre Adriano, con l’aiuto del verricello, scarica le nasse a bordo e le svuota da eventuali polpi (il pescato non è sempre quello che ci aspettiamo), per poi rimettere i granchi come esche. Io, poi, mi occupo di sistemarle in modo ordinato sulla barca e di rimettermi al timone», spiega Sabina. La pesca in mare non è una passeggiata, certe giornate di lavoro sono lunghe anche 14 ore, sempre in piedi, e capita di vedere sia l’alba che il tramonto. «Però c’è anche l’aspetto piacevole – fa notare Sabina. Sono in mare, quando siamo al largo rimango estasiata da tutta quella distesa d’acqua. Mi diverto con la mia macchina fotografica e segno i pensieri sul mio quaderno sporco di acqua e sale. Il fiume e il mare sono il nostro destino». La casetta sul Rio Pramaera è un luogo magico per loro e per tutte le persone che si avvicinano quasi come in pellegrinaggio, Adriano e Sabina sono sempre disponibili a mostrare quel piccolo pezzo di paradiso. «Se ho un qualsiasi problema, con questa vista passa tutto. L’uomo - conclude Sabina Piras - ha bisogno della natura e della solitudine, quando c’è troppa pressione attorno l’acqua mi salva sempre».

