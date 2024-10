Pescatori sul piede di guerra 

Stato di agitazione tra i pescatori. A Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi e Teulada e nei Comuni che si affacciano nel golfo di Palmas, monta la protesta tra gli operatori del settore.

La protesta

La Flai Cgil punta l’indice accusatore verso la Regione. I problemi sono strettamente legati all’interdizione degli specchi di mare interessati dalle esercitazioni militari. «Abbiamo inviato due diverse richieste di incontro alla presidente della Regione – spiega la segretaria regionale Flai Cgil Valentina Marci – entrambe sono state del tutto ignorate». Eppure, il sindacato di categoria aveva fatto presente anche la tensione crescente fra i lavoratori e l’urgenza di convocare il tavolo in capo alla presidenza. Nell’attesa, i lavoratori sono già in stato di agitazione, e l’8 novembre si riuniranno in assemblea. «Anche quest’anno si preannuncia l’ennesimo ritardo nei pagamenti - dice da Sant’Antioco Enrico Marangoni, Unci agroalimentare - siamo stanchi di aspettare i comodi di chi evidentemente non vuole rispettare quanto stabilito a suo tempo nel protocollo relativo agli indennizzi per le servitù militari. Quest’anno non permetteremo che si ripeta il comportamento vergognoso avuto l’anno scorso da parte del ministero verso i pescatori di Sant’Anna Arresi. Un forte ritardo che ha rappresentato lo stimolo di compattare la categoria del Sulcis che ha sempre vinto quando ha rivendicato i diritti di tutti i pescatori, unitariamente. Pretendiamo rispetto e sappiano sin d’ora che non faremo riunioni o incontri ma protesteremo immediatamente davanti alle sedi militari e istituzionali».

I pagamenti

Solidarietà in ritardo ma annuncio fermo di compattezza nella rivendicazione per il pagamento relativo all’annualità 2023. «Se non ci danno subito quello che ci spetta, non faremo come lo scorso anno - dice Luciano Marica della Uila pesca - i pescatori hanno mutui da pagare e giornate di lavoro infruttuose da recuperare. Le responsabilità del nostro malessere economico, lo riverseremo tutto contro le esercitazioni militari. Niente soldi? Allora niente esercitazioni». Grande delusione anche per come si è conclusa la trattativa del 2022 che ha visto le diverse marinerie trattate diversamente l’una dall’altra. «Ritardi assurdi - dice Bruno Meloni della cooperativa San Giuseppe di Teulada - se entro novembre non faranno fronte ai pagamenti, porteremo i pescatori davanti alle sedi militari e istituzionali e chiederemo ai vari rappresentanti di far fronte alla fame che imperversa nella categoria. La stagione di pesca è andata male, ma se non pagano andrà male anche lquella delle esercitazioni militari». Si preannuncia una battaglia di poche parole e di azioni concrete da parte delle marinerie. «Sappiamo per certo che dai Comuni sono stati inviati per tempo tutti gli elenchi e le pratiche per procedere al pagamento - dice Sandro Uccheddu - ma ad oggi non sono stati ancora accreditati i soldi da parte del ministero. Questa volta ci muoveremo in anticipo e se ne accorgeranno tutti».

