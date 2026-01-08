Pescatori sul piede di guerra 

I pescatori di Calasetta minacciano di occupare la sala del Consiglio comunale. Hanno annunciato attraverso i rappresentanti della categoria lo stato di agitazione perché è l’unico Comune rimasto indietro nei pagamenti degli indennizzi delle servitù militari. Avevano già lamentato la situazione alla vigilia di natale annunciando che sarebbero stati gli unici pescatori di tutto il territorio a non ricevere le spettanze, per motivi di carattere burocratico. «Non possiamo restare indifferenti di fronte a questi ritardi - dice Aldo Vigo, rappresentante della confcooperative settore pesca - gli operatori rivendicano le giuste attenzioni che si devono riporre di fronte ai lavoratori. È assurdo che il Comune non abbia ancora risolto alcuni passaggi burocratici fondamentali per consentire il successivo pagamento dei mandati pronti da tempo, ma bloccati per la mancanza di una firma». Da indiscrezioni trapela che ad impedire il passaggio dei soldi nei conti correnti di ciascun beneficiario sarebbe proprio un cambio di firma che ad oggi non è stato ancora fatto. Nell’attesa, rimangono senza soldi 4 cooperative locali e un impresa individuale, per un totale di 27 pescatori. «La pazienza ha un limite - evidenzia Aldo Vigo - e quella dei pescatori è giunta al termine. Siamo pronti ad occupare il Municipio. Cominceremo simbolicamente con la sala consiliare, ed esortiamo fin d’ora gli amministratori ad adoperarsi per fare in modo che i soldi possano essere consegnati. È ridicolo che di fronte a una procedura ormai collaudata si debba aspettare perché la burocrazia incombe sui diritti dei lavoratori». Il sindaco Antonello Puggioni, per ora, preferisce non replicare.

