Pescatori sportivi in gara per il primo trofeo Arbatax  

Quarantatré appassionati pescatori sportivi suddivisi in tredici equipaggi. Si sono sfidati in occasione del primo trofeo Arbatax 2025 di catch and release (cattura e rilascio), la pratica di pesca sportiva in cui il pesce viene rilasciato vivo in acqua subito dopo la cattura, senza essere ucciso. A vincere la competizione, che si è disputata sabato nelle acque antistanti il porto di Arbatax, è stato il trio composto da Andrea Perroni, Maurizio e Luca Ghiani, padre e figlio, che ha catturato undici prede. Una in più del team che ha schierato Gianni Secci, Mario Pili e Danilo Mirai. Sono stati gli unici equipaggi ad andare in doppia cifra.

Al terzo posto il trio Marco Marcato-Michele Tugulu-Giovanni Fanni. La manifestazione è stata organizzata dal Circolo nautico di Arbatax in collaborazione con la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee e con il patrocinio del Comune di Tortolì rappresentato dal consigliere con delega all’Ambiente Riccardo Falchi, presente in doppia veste: l’amministratore ha partecipato alla gara in un equipaggio arrivato nono e ha anche preso parte alle premiazioni con il presidente del Circolo, Gigi Lai. Premiati anche il partecipante più longevo (Alberto Piroddi) e il più giovane (Francesco Mascia). Gli iscritti, tutti uomini, provenivano da due associazioni dilettantesche del posto: Circolo nautico e Club diportisti.

