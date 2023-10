Pescatori, si apre uno spiraglio 

C’è uno spiraglio per la vertenza dei pescatori per il blocco dei pagamenti degli indennizzi delle servitù militari.

Sul tavolo un accordo informale, per ora, che riguarda i Comuni interessati dal pignoramento presso terzi, stabilito dai giudici per le richieste di risarcimento di alcune vittime del dovere e i loro congiunti. Banca d’Italia e ministero della Difesa autorizzerebbero il pagamento con la riapertura del sistema informatico utilizzato dai comuni per liquidare i pescatori, solo dopo l’accantonamento da parte di questi ultimi delle somme messe sotto pignoramento. La riapertura della piattaforma consentirebbe la liquidazione di un acconto, anche consistente, ma comunque detratto dell’importo in proporzione alle quote bloccate e che devono essere quindi accantonate. Tra i pescatori circola voce che i soldi potrebbero essere liquidati già dalla prossima settimana in forma di acconto. Se confermata nei fatti, la soluzione provvisoria, consentirebbe non solo di dare ristoro agli operatori della pesca che attendono i loro indennizzi, ma anche di programmare l’azione di difesa dei conti correnti finalizzati al pagamento degli indennizzi delle servitù militari. Organizzazioni sindacali e associazioni armatori tengono in piedi comunque tutte le richieste fatte fino ad oggi, compresa quella fatta al Presidente della Regione di convocare subito il tavolo tecnico. Nel frattempo, tra il poligono di capo Teulada e il golfo di Palmas le esercitazioni militari continuano.