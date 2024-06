Pescatori sempre più disperati, oggi la protesta a Marceddì 

Era nell'aria da tempo e alla fine i pescatori della provincia, esasperati dalle promesse non mantenute, scendono in piazza oggi per protestare contro l’inerzia delle istituzioni. A partire dalle 7 si radunano alla peschiera 17 di Marceddì, una delle zona più colpite dai problemi che minacciano l'intero settore. Il cuore della protesta riguarda le condizioni critiche degli stagni dell’Oristanese, che versano in uno stato di agonia. Tra i casi più gravi, il compendio di S’Ena Arrubia e il canale Sassu ad Arborea, dove recentemente si sono verificate morie di pesci. A Marceddì invece, l'imboccatura del canale che collega gli stagni di Corru s’Ittiri e Corru Mannu al mare è completamente ostruita da detriti e sabbia, impedendo il necessario ricambio dell’acqua.

«Sono mesi che denunciamo la tragedia che viviamo senza ottenere risposte concrete da parte delle istituzioni – sottolinea il presidente del Consorzio di Marceddì, Antonio Loi - È arrivato il momento di definire questa questione con la politica una volta per tutte. Basta parole, ora vogliamo i fatti». Alla protesta parteciperanno i pescatori, sostenuti dai presidenti dei Consorzi, inoltre sono invitati i sindaci del territorio, assessori e consiglieri regionali. L'iniziativa di Loi non si ferma: «Se non dovessimo venire ascoltati, ci stiamo organizzando per protestare a Cagliari, davanti alla Regione».

