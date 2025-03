Pescatori: «Revocate l’ordinanza» 

Una proposta di delibera del consiglio comunale per ottenere una deroga all’ordinanza che preclude la navigazione nella laguna di Sant’Antioco. È stata presentata dalla minoranza affinché possa essere presa in esame nella prossima riunione già convocata per giovedì alle 12. «La preclusione della navigazione nel canale navigabile della laguna di Sant’Antioco da troppi anni oramai stia cagionando gravi danni alla piccola pesca e all’intera filiera della nautica - dice la capogruppo Ester Fadda - con i colleghi di minoranza, ci siamo adoperati alla ricerca di soluzioni affinché gli operatori della pesca e della nautica possano esercitare le loro attività, anche per attenuare le ricadute socio economiche negative derivanti dal perdurare del divieto di navigazione, in attesa delle attività di completamento della segnaletica del canale navigabile».

Nei giorni scorsi è stata protocollata una proposta di deliberazione avente ad oggetto le interlocuzioni con l’autorità marittima per l’introduzione di una deroga alle prescrizioni sulla navigabilità del canale.«Il documento contiene una proposta con la finalità di produrre una deliberazione congiunta contenente la richiesta all’Ufficio Circondariale marittimo di approntare e disporre una deroga all’ordinanza che preclude la navigazione, individuando categorie di attori esperti nella navigazione - ha aggiunto Ester Fadda - pertanto, rivolgo un invito ai colleghi della maggioranza, affinché possano contribuire a rendere la nostra proposta una richiesta congiunta e unanime».

RIPRODUZIONE RISERVATA