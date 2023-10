Pescatori pronti alla guerra per gli indennizzi 

Pescatori sul piede di guerra: il pignoramento dei conti correnti del ministero della Difesa dove sono contenuti i soldi degli indennizzi delle servitù militari, ha scatenato un vespaio. Da lunedì si prevedono manifestazioni non solo a terra ma anche in mare: preannunciata l’invasione dello spazio interdetto dove sono in corso le esercitazioni militari.

L'aggressione dei fondi pignorati rilancia la vertenza degli operatori della pesca che chiedono ora risposte ufficiali. Intanto arrivano ulteriori conferme sui fondi degli indennizzi che sono stati aggrediti con sentenze di diversi tribunali per far fronte al risarcimento di alcune vittime del dovere. Militari deceduti per causa di servizio e vedove e figli di questi che hanno fatto causa per ottenere i risarcimenti. «Per quanto possano essere legittime le aspettative di queste persone - dice Enrico Marangoni, presidente regionale Unci e associazione armatori - non sono da meno le aspettative dei pescatori e delle aziende che su questi soldi hanno riposto le giuste aspettative, essendo oramai un diritto acquisito. Non resteremo impassibili». Lunedì a Sant’Antioco si riuniscono gli armatori mentre domani mattina è prevista una riunione dei pescatori nel centro sociale di Sant’Anna Arresi. «Questa notizia ci preoccupa e non poco - dice Bruno Meloni, presidente della cooperativa San Giuseppe di Teulada -se congelano i conti correnti, devono congelare anche le bombe». Un riferimento forte e chiaro alle manifestazioni che ci saranno da qui a poco, un avvertimento fatto da chi a Teulada rappresenta 105 pescatori. «Non devono toccare nemmeno un euro di nessun pescatore del Sulcis - dice Luciano Marica - la categoria resterà unita proprio per contrastare questi provvedimenti a parer mio illegali». Intanto, a San Giovanni Suergiu, la sindaca Elvira Usai conferma l’impossibilità a procedere con i pagamenti. “La piattaforma è bloccata - dice - anche io ho ricevuto la notifica del provvedimento del blocco dei conti da parte della Banca d’Italia”. Stefano Garau