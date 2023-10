Pescatori: «Pronti a un’azione di forza» 

Pescatori, sindaci e un delegato del presidente della Regione ieri a Sant’Antioco per l’assemblea generale di armatori e marinai: si sono detti pronti a intraprendere azioni di forza per rivendicare gli indennizzi del 2022, pignorati a seguito di alcune sentenze di diversi tribunali in favore di vittime del dovere e loro familiari.

«La Regione si attivi immediatamente per la convocazione immediata del tavolo tecnico per le servitù militari», questa la richiesta conclusiva dei pescatori che sono pronti «a mettere insieme tutte le marinerie della Sardegna per una mobilitazione generale» ha detto Mauro Steri della Legacoop Sardegna. Gli animi di chi chiedeva un’azione immediata e forte si sono calmati a seguito dell’esito conclusivo che ha visto i rappresentanti faticare e non poco per placare la rabbia di chi vorrebbe un’azione immediata e forte, anche dimostrativa adesso che nel golfo di Palmas sono in corso le esercitazioni militari. «Indennizzi bloccati nella piattaforma sulla quale i Comuni e i loro impiegati hanno lavorato e non poco - ha detto Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco - per liquidare i pescatori al più presto possibile. Abbiamo chiesto spiegazioni e la Banca d’Italia ci ha fatto avere per iscritto le motivazioni, pignoramento presso terzi». È stato il suo collega di Portoscuso ad entrare di più nel merito: «Non c’è buon senso in questo pignoramento - ha detto Ignazio Atzori - è un blocco vergognoso perché si abbatte sulla povera gente ed è caratterizzata da un insieme di fattori negativi». I pescatori tenteranno ora di coinvolgere il Governo nazionale. Cercheranno di farlo con l’attivazione del tavolo al quale partecipa anche il Ministero della difesa.

