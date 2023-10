«Pescatori pronti a proteste eclatanti» 

«I pescatori potrebbero intraprendere azioni eclatanti e forme di protesta che rischiano di sfuggire al controllo dei loro rappresentanti». È quanto hanno comunicato ai prefetti di Cagliari e di Oristano e al presidente della Giunta regionale, Enrico Marangoni, Giovanni Angelo Loi, Mauro Steri, Renato Murgia e Valentina Marci, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali degli operatori della pesca.

«Vi comunichiamo la proclamazione dello stato di agitazione delle imprese e dei lavoratori della pesca delle marinerie della Sardegna interessate dagli sgomberi di specchi d’acqua per esercitazioni militari - si legge nella lettera inviata a Prefetture e Regione - ad oggi sono bloccate le liquidazioni degli indennizzi dovuti agli operatori economici della pesca, per un pignoramento presso terzi promosso contro il Ministero della Difesa, di cui abbiamo appreso da informazioni giornalistiche. Il 10 ottobre abbiamo inoltrato una formale richiesta di informazioni, al fine di ristabilire un quadro certo che potesse allentare le tensioni presenti nella categoria, a cui non ha fatto seguito alcun riscontro». L’informativa inviata alle prefetture preannuncia la possibilità che i pescatori si ritrovino presto a manifestare il loro dissenso. «A seguito di una partecipata assemblea abbiamo richiesto la convocazione del tavolo tecnico sulle servitù militari, al fine di essere sentiti sulla problematica in essere. A distanza di oltre dieci giorni, non senza rammarico, registriamo ancora una volta il mancato riscontro alle nostre richieste». Da qui il forte stato di agitazione.

