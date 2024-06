Pescatori nel mirino degli incendiari 

Atto intimidatorio ai danni di due pescatori. Le auto di due soci del Consorzio pesca e una barca di piccole dimensioni sono andate a fuoco martedì notte a Su Siccu, nella zona vicina all’imbocco della laguna di Mistras. «Una area che non ricade nella nostra giurisdizione, con uno sbocco a mare» tiene a sottolineare il presidente del Consorzio pesca, Giuliano Cossu. «I due giovani in quel momento non erano in servizio, quindi possono andare a pesca anche altrove; non so a che cosa questo episodio possa essere collegato». La preoccupazione, in ogni caso, sale in un ambiente che periodicamente si surriscalda. In quella zona i controlli delle forze dell’ordine erano stati potenziati, gli uomini della Corpo forestale avevano intensificato l’attività di vigilanza proprio per evitare fatti gravi.

L’incendio

I vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, chiamati in piena notte, all’una di ieri, hanno fatto il possibile per evitare il peggio, le fiamme avevano però danneggiato in modo consistente le vetture e la barca. Sul terreno accanto alle auto distrutte le squadre del 115 hanno trovato tracce di liquido infiammabile, nessun dubbio sull’origine dolosa del rogo. Un episodio che suscita timore, anche per la situazione di difficoltà generale che si attraversa, con la diminuzione della produzione nel settore pesca, a fronte del costo della vita in continuo aumento.

La situazione

«La gestione delle lagune nella provincia sta attraversando un momento critico» spiega il sindaco Andrea Abis. «Certo sull’episodio sarà l’evolversi delle indagini a spiegare le origini». Al momento, cioè, non è chiaro se questo atto intimidatorio sia legato all’attività del Consorzio oppure a vicende personali. «Nei mesi scorsi sono stati svolti diversi Comitati per la sicurezza» va avanti il sindaco, «in questa prima metà del 2024 c’è stato un numero di controlli più elevato per garantire i principi di legalità». Il presidente del Consorzio pesca assicura che, rispetto al passato, il fenomeno della pesca di frodo è in calo «seppure alcuni episodi continuano a verificarsi» specifica Cossu, «in ogni caso aspettiamo di capire l’esito delle indagini delle forze dell’ordine su questo fatto».

