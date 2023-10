Pescatori monitorati in barca 

L’operazione partirà tra qualche giorno, quando i pescherecci della marineria gallurese salperanno per iniziare le attività, chiusa la fase del fermo biologico. Il personale a bordo delle imbarcazioni avrà un ospite del tutto nuovo. Insieme ai pescatori ci saranno gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia. Ma questa volta non si tratta dei normali controlli sull’osservanza delle misure antinfortunistiche, il personale Spresal partecipa un programma (capofila la Asl di Olbia) che ha l’obiettivo di individuare le cause delle patologie che sempre più spesso mettono ko i pescatori. Le malattie professionali stanno aumentando in modo preoccupante tra i lavoratori del settore pesca. Gli ispettori del lavoro Asl, coordinati dal dirigente Pietro Masia, trascorreranno ore a bordo dei pescherecci, soprattutto di notte. Lavoreranno sino all’alba insieme ai pescatori per individuare, filmare e descrivere tutte le operazioni ripetute degli addetti, gli elementi di rischio, l’esposizione a fattori direttamente collegati alla pesca marittima.

Le malattie in mare

Sono coinvolti equipaggi di Golfo Aranci, Santa Teresa, Palau, La Maddalena, Olbia e di tutti gli altri centri costieri. Si parla di un piano che non precedenti, varato sulla base dei dati in possesso dell’Inail. Per gli addetti alla pesca marittima sono frequenti le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, poi con percentuali inferiori, le malattie dell’orecchio (ipoacusia) e del sistema nervoso. Segnalati anche tumori e malattie del sistema respiratorio. Gli ispettori del lavoro dovranno indicare le condotte a rischio, i comportamenti da correggere e i fattori da contrastare con misure studiate e varate ad hoc. Per lo Spresal è un lavoro impegnativo che di fatto porterà il personale a fare la vita dei pescatori.

«Finalmente una luce»

Bruno Olivieri è il segretario regionale della sigla Fai Cisl Sardegna (Federazione agroalimentare ambientale che conta oltre 7mila iscritti, tra i quali anche il lavoratori della pesca). Olivieri dice: «Finalmente una iniziativa che accende una luce sul mondo della pesca, che è mondo a sé, sconosciuto e trascurato. I lavoratori di questo comparto operano in condizioni estremamente dure, talvolta proibitive. Forse sono una delle categorie più esposte e meno tutelate. Colgo l’occasione per ricordare, esprimendo la solidarietà alla famiglia, che non c’è più traccia di un lavoratore dopo il naufragio di un peschereccio di Golfo Aranci lo scorso agosto».

RIPRODUZIONE RISERVATA