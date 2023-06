Pescatori in sciopero contro l’Ue 

Dopo la decisione della Commissione europea di mettere al bando la pesca a strascico - un provvedimento contestato venerdì scorso a Cagliari dalle associazioni di categoria - il settore ittico è stato investito da nuovi problemi. Al centro della polemica è finita l’Unione europea che da un lato consegna alcune imbarcazioni a cinque cooperative del Kenya, con l’intento di portare gli aiuti «a casa loro», e dall’altro subisce lo sciopero dei pescatori africani imbarcati sui mega pescherecci battenti bandiere dei Paesi dell’Ue. Il primo capo d’accusa riguarda una retribuzione improponibile (duecento euro mensili o cinquanta euro a settimana) corrisposta ai pescatori africani dai datori di lavori spagnoli e francesi. Ma non è tutto, sotto la lente c’è anche la pesca illegale che danneggia l’ambiente, sottrae a cinque Paesi (Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea-Bissau e Sierra Leone) 1.500 miliardi di franchi africani all’anno e pregiudica il tenore di vita di migliaia di persone.

Il programma dell’Ue

Dal mare dell’Africa occidentale proviene la maggior parte del tonno che troviamo nei nostri supermercati. L’Ue, per proteggere alcune specie ittiche, ha sottoscritto accordi di sostenibilità con i Paesi terzi e anche per questo l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ha consegnato di recente ventisei barche ai governatori delle contee keniane di Mombasa, Kilifi e Lamu, grazie a un programma finanziato da Bruxelles.

La protesta a bordo

Non è bastato per combattere la pesca senza regole. Così due settimane fa sessantaquattro pescherecci europei hanno incassato lo sciopero di circa duemila lavoratori del Senegal e della Costa d’Avorio. Un evento senza precedenti che ha bloccato l’attività dell’ottanta per cento della flotta dell’Ue nel Golfo di Guinea. «Gli accordi di Bruxelles sono favorevoli solo alle imprese francesi e spagnole che pescano il tonno», ha dichiarato Yoro Kane, segretario del sindacato pescatori Udts del Senegal, il quale ha poi indicato i nomi delle principali aziende mondiali, proprietarie di navi, che non rispetterebbero gli accordi né sulla pesca sostenibile né sul salario minimo.

Le attività illegali

Il venti per cento del prodotto pescato in modo non regolamentato finisce sulle nostre tavole danneggiando il settore ittico artigianale e sottraendo reddito alle famiglie che ne traggono sostentamento. La sorpresa viene dall’associazione Investigative Journalism Reportika che, grazie a un monitoraggio satellitare sulle flotte che praticano pesca d’altura, ha rilevato come l’attività illegale sulle coste africane sia in gran parte praticata da pescherecci a strascico cinesi.

I sardi e lo “strascico”

In Sardegna la piccola pesca non riesce a stare da sola sul mercato perché la quantità del pescato dipende da fattori troppo variabili e il settore è suddiviso in una miriade di barche. La continuità del mercato sardo che purtroppo importa l’ottanta per cento dei prodotti ittici è garantita proprio dallo strascico. Ai pescatori dell’Isola che peraltro hanno sempre applicato tutte le direttive per salvaguardare l’ambiente, non piace il cronoprogramma di Bruxelles che prevede di arrivare all’abolizione di questo tipo di pesca entro il 2030. Tra i motivi della protesta, se si dovesse arrivare al blocco dello strascico, c’è anche il rischio di lasciare mano libera all’attività dei pescherecci orientali che sarebbero esentati dal divieto. L’anno scorso è arrivato dall’estero in Italia, sulle nostre tavole, nei mercati e nei ristoranti di tutto il Paese, più di un miliardo di chili di pesci freschi o trasformati. L’allarme per una concorrenza sleale aggrava il problema visto che già oggi la produzione della Sardegna non riesce a coprire la domanda per alcuni prodotti come calamari, polpi e gamberi.

