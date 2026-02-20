Pescatori in rivolta: porteremo le barche in Consiglio regionale 

Il comparto pesca dell’Oristanese è pronto alla mobilitazione. Se entro martedì non arriveranno le risposte attese, pescatori e cooperative scenderanno a Cagliari davanti al palazzo della Regione per una protesta senza precedenti. Arriveranno non solo in pullman ma le delegazioni porteranno anche le barche, simbolo di un settore che si sente abbandonato.

La decisione è maturata durante una riunione congiunta di tutte le cooperative della pesca, affiancate dalle organizzazioni sindacali di categoria. Il nodo è sempre lo stesso, e da troppo tempo irrisolto. Già nei giorni scorsi il Consorzio cooperative riunite della pesca di Marceddì aveva annunciato lo stato di agitazione, denunciando l’inerzia della politica regionale. «Esprimiamo per l’ennesima volta profonda preoccupazione e ferma protesta – dichiara il presidente Antonio Loi – per una Regione che ignora gli impegni presi e mostra una grave mancanza di attenzione verso l’intero comparto».

Il primo fronte critico riguarda gli indennizzi per i danni causati dai cormorani: nonostante incontri e promesse, dopo un anno i fondi non sono ancora stati erogati, lasciando decine di famiglie senza ristori. Un ritardo che, secondo i pescatori, sta mettendo in ginocchio un settore già fragile. Altro tema esplosivo è la normativa sui bertovelli, ritenuta inadeguata e scritta senza consultare chi vive quotidianamente la laguna. Le attuali limitazioni, che vietano l’uso degli attrezzi dal primo ottobre al 31 dicembre, non rispecchiano più i cicli naturali: oggi la pesca di anguille e gamberetti si concentra tra novembre e gennaio. «Impedire il lavoro in quei mesi – sottolinea il presidente Loi - significa condannare intere famiglie a una crisi economica gravissima, chiedendo una modifica immediata del periodo di divieto».

