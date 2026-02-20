VaiOnline
Terralba.
21 febbraio 2026 alle 00:11

Pescatori in rivolta: porteremo le barche in Consiglio regionale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il comparto pesca dell’Oristanese è pronto alla mobilitazione. Se entro martedì non arriveranno le risposte attese, pescatori e cooperative scenderanno a Cagliari davanti al palazzo della Regione per una protesta senza precedenti. Arriveranno non solo in pullman ma le delegazioni porteranno anche le barche, simbolo di un settore che si sente abbandonato.

La decisione è maturata durante una riunione congiunta di tutte le cooperative della pesca, affiancate dalle organizzazioni sindacali di categoria. Il nodo è sempre lo stesso, e da troppo tempo irrisolto. Già nei giorni scorsi il Consorzio cooperative riunite della pesca di Marceddì aveva annunciato lo stato di agitazione, denunciando l’inerzia della politica regionale. «Esprimiamo per l’ennesima volta profonda preoccupazione e ferma protesta – dichiara il presidente Antonio Loi – per una Regione che ignora gli impegni presi e mostra una grave mancanza di attenzione verso l’intero comparto».

Il primo fronte critico riguarda gli indennizzi per i danni causati dai cormorani: nonostante incontri e promesse, dopo un anno i fondi non sono ancora stati erogati, lasciando decine di famiglie senza ristori. Un ritardo che, secondo i pescatori, sta mettendo in ginocchio un settore già fragile. Altro tema esplosivo è la normativa sui bertovelli, ritenuta inadeguata e scritta senza consultare chi vive quotidianamente la laguna. Le attuali limitazioni, che vietano l’uso degli attrezzi dal primo ottobre al 31 dicembre, non rispecchiano più i cicli naturali: oggi la pesca di anguille e gamberetti si concentra tra novembre e gennaio. «Impedire il lavoro in quei mesi – sottolinea il presidente Loi - significa condannare intere famiglie a una crisi economica gravissima, chiedendo una modifica immediata del periodo di divieto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 