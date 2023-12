Pescatori in rivolta davanti al Municipio 

I pescatori in attesa del pagamento degli indennizzi per le servitù militari, ieri mattina hanno presidiato l’ingresso del palazzo municipale di Sant’Anna Arresi. La manifestazione di protesta, precedentemente annunciata davanti al comando regionale a Cagliari, si è svolta invece davanti al Comune.

Gridano a gran voce che non accetteranno il pagamento diluito nel tempo, ne tantomeno importi parziali perché il Ministero che si è visto aggredire le proprie risorse con pignoramenti disposti dal tribunale per risarcire i familiari di alcune vittime del dovere si sta arrabattando per tamponare l’emergenza. «Non è un nostro compito individuare responsabilità su questo scaricabarile tra un ente e l’altro - dice Luciano Maricca, rappresentante dei pescatori di Sant’Anna Arresi - noi vogliamo i nostri soldi e ci stiamo anche stancando di ripeterlo. Il Ministro ha preso un impegno e vogliamo continuare a credere che riuscirà a mantenerlo, quello di pagare entro il 31 dicembre prossimo. Il Ministero della Difesa, è indietro di due anni, 2022 e 2023. Devono fare assolutamente tutto il possibile per pagare ogni singolo pescatore della Sardegna contestualmente, altrimenti si devono addossare anche la responsabilità della discriminazione». Ieri mattina ci sono state alcune interlocuzioni tra il Comando regionale dell’esercito e il Comune di Sant’Anna Arresi per cercare di rimettere in pista il pagamento per la marineria del comune arresino. Il principale timore dei pescatori è far registrare un doppio pagamento nella stessa annualità, perché significherebbe perdere una buona parte dei soldi in tasse da riversare allo Stato. La scadenza definitiva, è quella del 31 dicembre prossimo.

