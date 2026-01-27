Pescatori disperati dopo l’uragano 

L’uragano Harry è andato via ma ha lasciato tracce indelebili anche sui pescatori del Sulcis, che ora chiedono aiuto per recuperare attrezzature e imbarcazioni. Si contano i danni per ottenere i risarcimenti. «Ho poche speranze di recuperare l’attrezzatura che avevo in mare, le nasse sono andate via con le mareggiate», si dispera Laura Seu, di Sant’Anna Arresi : «Devono darci tempo per verificare il danno affinché possiamo chiedere il giusto risarcimento. Harry s’è portato via anche il nostro entusiasmo. Chiediamo aiuto alle istituzioni affinché ci guidino anche nella presentazione delle richieste». D’altronde non capita tutti i giorni di dover chiedere ristori per i danni causati dal maltempo.

La burocrazia

I pescatori chiedono assistenza anche dal punto di vista burocratico; «A chi dobbiamo rivolgerci? Dalla Capitaneria ci hanno detto che ci sono 24 ore di tempo dal momento del danno, ma noi stiamo ancora facendo conti e verifiche», fa notare Luciano Marica, leader storico della categoria: «Non lo so esattamente, stiamo ancora contando. Ieri mattina sono uscito per la prima volta e quelle poche nasse che sono riuscito a recuperare sono danneggiate. I danni superano i dodicimila euro, ma non riusciamo a capire a chi dobbiamo rivolgerci per avere qualche soldo che ci aiuti a riprendere il nostro lavoro». Chiedono assistenza per rimettersi in sesto da Sant’Antioco a Teulada, passando da Sant’Anna Arresi. «Su duemila nasse di cui disponevo», spiega Mirco Cara di Teulada, «almeno la metà sono da buttare. Le ho recuperate ma sono inutilizzabili. Abbiamo bruciato tutte queste giornate di lavoro, e poi l’attrezzatura è in parte persa e in parte distrutta. Se non ci aiuteranno, sarà la fine».

Le perdite

A Teulada una parentesi polemica arriva da Angelo Pintus, originario di Sant’Antioco ma di base a Teulada con le sue due imbarcazioni. «Ormai solo una», si amareggia, «l’altra è andata a fondo durante l’uragano. Io sono stato sbalzato in mare proprio mentre rinforzavo le cime. Avevamo chiesto un posto all’interno del porticciolo per avere maggior riparo, invece non ci hanno aiutati. Contiamo i danni e abbiamo anche tanta tristezza, proprio perché non abbiamo avuto alcun aiuto». Gli fa eco Fabio Basciu, che invece l’attrezzatura l’aveva calata in mare a Coacuaddus, a poche miglia da Sant’Antioco . «Ho perso circa tre quarti dell’attrezzatura: un migliaio di nasse perse o distrutte, senza contare il lavoro perso in questi giorni di maltempo».

