Pescatori convocati per avviare i lavori, annullata la protesta 

Il trasferimento con i pullman da Oristano a Cagliari era stato organizzato e già pagato. Come erano pronti anche gli striscioni e i megafoni. I pescatori dell’Oristanese però vogliono dare credito alla comunicazione arrivata ieri mattina dall’assessorato regionale dell’Agricoltura. E cioè che entro la prossima settimana verranno avviati i lavori per la manutenzione straordinaria degli stagni che consistono nel dragaggio dei canali per ripristinare l’ossigenazione delle acque.

La manifestazione fuori dalla sede dell’assessorato prevista per oggi è stata quindi annullata. «Ieri mattina le associazioni di categoria ci hanno chiesto di annullare la manifestazione - spiega Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca di Marceddì e portavoce dei colleghi di Cabras, Arborea, San Vero e Santa Gusta - L’assessorato ha comunicato infatti un’imminente convocazione dei pescatori per definire la partenza dell’intervento. Noi accettiamo la richiesta, sperando che non sia una presa in giro, anche perché sarebbe l’ennesima. L’innalzamento delle temperature e una moria di pesci e molluschi è dietro l’angolo».

I pescatori degli stagni chiedono da tempo la manutenzione straordinaria delle lagune spendendo i 10 milioni che già sono a disposizione. Come è pronto ad intervenire il Consorzio di bonifica, Ente al quale la Regione ha affidato il dragaggio dei canali in sofferenza. «Attendiamo la chiamata - conclude Loi - spero la definitiva». ( s. p. )

