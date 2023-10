Pescatori, comincia la battaglia 

Accesso bloccato alla piattaforma online per far fronte al pagamento degli indennizzi ai pescatori anche a Sant’Anna Arresi. Si allarga il cerchio dei Comuni che si sono visti bloccare la possibilità di liquidare le spettanze agli operatori della pescache ora chiedono la linea dura.

L’incontro

Lo ha confermato la sindaca Maria Teresa Diana ai pescatori riuniti nella sala conferenze del centro di aggregazione sociale per una conferenza organizzata dalla Uila pesca. Manca solo la conferma di Teulada dove la risposta appare quasi scontata, anche in considerazione che ormai tutti i sindaci interessati hanno confermato che la piattaforma, quella con gli elenchi e che consente di dare l’approvazione definitiva al pagamento, è bloccata. Quasi ovvio un provvedimento per i due Comuni dove gli indennizzi ammontano, compresi di tutto a 3 milioni di euro. Tutti con la mano alzata alla richiesta di Luciano Marica sull’approvazione della linea dura da adottare per difendere la categoria e soprattutto i soldi depositati nei fondi aggrediti dal pignoramento presso terzi, disposto dal giudice per far fronte alle richieste di alcuni familiari di vittime del dovere, militari che hanno contratto infermità permanenti, in taluni casi anche il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Il dramma

«Situazioni drammatiche - dice Don Salvatore Benizzi che per 40 anni ha guidato la pastorale del lavoro della diocesi - come non pensare a situazioni che ci hanno toccato da vicino perché hanno coinvolto anche giovani militari del Sulcis. Allo stesso tempo ho impresse le immagini delle piccole barche dei pescatori che bloccavano le immense navi militari per rivendicare a gran voce il loro diritto al lavoro. Per anni queste vicende hanno alimentato le mie riflessioni». Alla sindaca Diana fa eco l’assessore alle Attività produttive. «Abbiamo chiesto spiegazioni al ministero della Difesa sul perché del blocco del sistema informatico per liquidare i pescatori - dice Adriana Lobina - ma non abbiamo ricevuto risposte». Totale approvazioni quindi alla proposta di Marica: «Da lunedì siamo in stato di agitazione. Sappiano i signori dell’esercito che siamo pronti a intraprendere azioni clamorose». Nessun rappresentante in divisa, anche se invitati. Presente invece il consigliere regionale Michele Ennas. «Mi sento di tranquillizzare i pescatori per tutto ciò che riguarda i rapporti con la Regione. L’assessore infatti ha un dialogo aperto con la categoria ed è pronto a dare risposte». Dal pubblico una voce forte e chiara, è quella di Sandro Uccheddu tuona: «Se non fosse per le servitù militari, i pescatori del Sulcis non esisterebbero più”. Intanto, il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci ha inviato una pec al Ministero per chiedere spiegazioni. Al momento, nessuna risposta.

