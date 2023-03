Pescatore indagato, restituita la licenza 

Il Tar restituisce la licenza ad un pescatore di ricci, indagato nell’ambito di un’inchiesta per corruzione riguardante il tentativo di eludere gli obblighi sulle etichette.

La sentenza, depositata nei giorni scorsi, è arrivata dopo il ricorso presentato a seguito del provvedimento con il quale l’Assessorato dell’Agricoltura gli aveva revocato l’autorizzazione.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che le indagini, senza alcun accertamento del reato commesso, non fossero sufficienti per far scattare il provvedimento. In particolare, non è stata presa in considerazione nemmeno la tesi della Regione, secondo la quale la possibile violazione, riguardante il consumo umano e le risorse naturali, avrebbe potuto incidere sull’interesse prevalente della salute o dell’ambiente: da qui la revoca, per scongiurare i rischi in attesa di un accertamento definitivo. Insomma, il solo fatto che il pescatore fosse indagato non bastava per togliergli il patentino. Da qui la decisione del Tar di revocare il provvedimento dell’assessorato e la condanna per la Regione a pagare le spese del giudizio.

