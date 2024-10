Pescatore cade in mare e muore 

Ogni momento libero dal suo lavoro di guardia giurata lo trascorreva vicino al mare. Per pescare. Specialità: dalla riva con la canna. Gabriel Manuel Montis, 39 anni, di Settimo San Pietro, era un campione di pesca sportiva, un esperto, un istruttore. In un attimo è stato travolto da un’onda che si è infranta più forte delle altre lungo la scogliera di Capo Malfatano, in territorio di Teulada. L’onda fortissima lo ha catapultato in acqua senza lasciargli scampo. É morto annegato sotto gli occhi disperati dell’amico con il quale aveva programmato una battuta di pesca.

Nella scogliera

Erano arrivati a Capo Malfitano molto presto, hanno preparato l’attrezzatura da pesca, effettuato i primi lanci con la lenza armata di una preda finta per ingannare grandi predatori come dentici e ricciole, quando il giovane di Settimo San Pietro è letteralmente volato in acqua, trascinato al largo e a fondo.

Il compagno di pesca ha dato l’allarme alla Capitaneria alle 9,30. In pochi minuti sono arrivati sul posto il gommone di una società di immersioni subacquee che collabora spesso con le forze dell’ordine in casi di emergenza e l’ambulanza del 118: inutili sono stati i tentativi di strapparlo alla morte. Anche l’elicottero del 118 ha fatto ritorno a Cagliari senza poter fare nulla per il giovane vigilante settimese.

La salma è stata poi trasferita in obitorio a disposizione della magistratura. Oggi sarà consegnata alla famiglia per i funerali che dovrebbero svolgersi domani.

La passione

Gabriel Manuel Montis non era certo un pescatore sprovveduto, ha partecipato a centinaia di gare e aveva un profilo Instagram seguito da oltre 110mila appassionati per i suoi consigli sulla pesca e dove pubblicava le prede catturate. Cappellino in testa e un sorriso, questo era Gabriel Manuel Montis, che per diversi anni ha anche promosso la vendita di particolari attrezzature sportive. La sua specialità: lo shore jigging, una variante dello spinning. Stando a una prima ricostruzione della Capitaneria, l’onda anomala potrebbe averlo scaraventato in acqua: non deve aver funzionato il giubbotto salvagente, così il peso degli scarponi e del resto dell’attrezzatura ha trascinato a fondo il pescatore.

Montis era tornato da qualche anno a vivere a Settimo San Pietro. I suoi colleghi alla Italpol erano troppo scossi ieri dopo aver sentito la notizia in tv e averla letta sul web, non sono riusciti neppure a esprimere il loro dolore: «Per favore, non ce la sentiamo», hanno gentilmente detto dalla loro sede di viale Ciusa a Cagliari.

Il 39enne settimese spesso era distaccato presso un centro commerciale in viale Elmas a Cagliari. I cassieri Simone Pio, 32 anni, e Claudio Pinna, 43 anni, lo ricordano bene: «Era un ragazzo molto educato, un grande lavoratore, sempre sorridente, estremamente riservato così come richiedeva il suo lavoro. Sapevamo della sua passione per la pesca ma poco altro. Aveva ripreso a lavorare da una settimana dopo un intervento chirurgico, soffriva di calcoli renali».

Sino a due anni fa lavorava per un’altra azienda del settore della sicurezza, la Tiger. Il direttore commerciale Roberto Fadda non riesce a nascondere la sua commozione: «Era un ragazzo fantastico, mi ha insegnato ad andare a pesca, ricordo con molto piacere le giornate trascorse con lui al mare. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere».

