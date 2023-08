Pescatore annega davanti al lungomare 

Dramma sul lungomare di Sant’Antioco: il mare ha restutuito il corpo senza vita di Roberto Brugattu, 56 anni, pescatore sportivo di Sant’Antioco.

Il ritrovamento

Era immerso davanti alla riva del lungomare, di fronte alle “pompe della Sardamag” col viso riverso sul fondale. Non dava notizie dalla sera precedente quando era uscito di casa proprio per intraprendere quella che era una delle sue passioni, la pesca a mulinello. È stato individuato da alcuni passanti che hanno intravvisto la sagoma del suo corpo galleggiare vicino a una barca ormeggiata. Una di quelle barche che lui era solito utilizzare come base d’appoggio per i suoi lanci, soprattutto nelle lunghe nottate dedicate alla pesca. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera con il tenente di vascello, Fabio Vaccaro che hanno effettuato i rilievi di rito per la predisposizione del fascicolo da inviare alla procura della Repubblica. Gli uomini della compagnia barracellare hanno collaborato per tenere i curiosi a distanza e regolare le operazioni di traffico nella zona.

Due ipotesi

Un primo esame sul corpo da parte dei due medici impiegati nell’ambulatorio di guardia medica di Sant’Antioco oltre alla constatazione del decesso, ha fatto emergere prevalentemente due ipotesi: Roberto Brugattu potrebbe essere scivolato proprio nel passaggio tra un pontile e una imbarcazione, nel tentativo di recuperare la lenza, oppure, un malore potrebbe aver determinato la caduta e quindi il conseguente trauma facciale apparente. Naturalmente sarà l’esame più approfondito a cura degli operatori sanitari dell’Istituto di medicina legale ad approfondire ulteriormente attraverso i rilievi che verranno riscontrati sul corpo del pescatore. Il fatto ha suscitato molto sconcerto a Sant’Antioco dove la vittima era molto conosciuta non solo per la passione della pesca ma anche per la sua vena artistica. Diplomato al nautico di Carloforte, nel corso degli anni, Roberto Brugattu si era sempre prestato a fare di tutto, dall’insegnante alle scuole medie, al muratore, ma anche semplici lavori che gli consentivano non solo di guadagnare qualche soldo ma anche di socializzare, la cosa che preferiva in assoluto. Da anni, era solito imbracciare la canna da pesca e organizzare le sue nottate, spesso in solitaria, per dedicarsi alla pesca all’orata. Era solito parlare anche di tecniche e di esche, per poi molto spesso, regalare agli amici il carniere di una notte trascorsa in riva al mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA