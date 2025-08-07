Pescatore accoltellato, chiesto rito immediato per l’indagato 24enne 

La Procura ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Matteo Sotgiu, 24 anni di Bosa, accusato di lesioni personali aggravate, rissa e porto abusivo di coltello, per aver colpito con una coltellata all’addome un compaesano pescatore il 1 maggio scorso.

Chiusa l’inchiesta da parte del sostituto procuratore Silvia Mascia, il pubblico ministero ha chiesto di poter processare il giovane senza dunque passare per l’udienza preliminare. Difeso dall’avvocato Vincenzo Conti, al Gip il 24enne aveva detto di essere intervenuto per difendere i genitori, dopo la discussione accesa al bar sfociata poi in rissa in una piazza di Bosa marina. Al giudice aveva ripetuto di aver avuto paura per la incolumità del padre e della madre, intervenuti, a loro volta, nella rissa. Dopo l’interrogatorio, il magistrato titolare del fascicolo ha potuto chiudere l’indagine proponendo così il giudizio immediato che “taglia” i tempi del processo tenendo conto dell’evidenza della prova.

A rimanere ferito era stato un 42enne ricoverato all’ospedale di Sassari in prognosi riservata. I sanitari gli avevano riscontrato una ferita al torace con lacerazione epatica, con una prognosi di sessanta giorni. Alla rissa, stando alla ricostruzione degli investigatori, avrebbero preso parte una ventina di persone. Le indagini erano state affidate ai carabinieri della Compagnia di Macomer che avevano sequestrato il coltello e gli indumenti del giovane e, attraverso le testimonianze, hanno provato a ricostruire quanto accaduto. Dai primi riscontri era sembrato che la discussione fra alcuni parenti di Sotgiu e il pescatore fosse nata per questioni legate al lavoro. Ben presto gli animi si sarebbero però accesi, e a quel punto, Matteo Sotgiu avrebbe estratto il coltello colpendo all’addome il rivale. I militari, coordinati dal comandante Giovanni Maria Seu, avevano sentito i numerosi testimoni e anche le altre persone coinvolte nella rissa.

Uscito dalla prognosi riservata, il ferito si era rivolto per essere assistito all’avvocato cagliaritano Pier Andrea Setzu. Entro qualche giorno il Gip dovrà decidere sulla richiesta di giudizio immediato e, se accordata, fissare la data per l’apertura del processo. Non è escluso che il giovane possa chiedere riti alternativi.

