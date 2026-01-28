«Pescare è meglio della discoteca»  

Ore e ore in mare, anche di sabato notte, al freddo o al caldo, mentre i loro amici si divertono in discoteca. «È solo la passione per questo lavoro, tramandata dalla nostra famiglia, che ci spinge a vivere così. Poco importa se il nostro comparto sta vivendo un periodo difficile, tra invasioni di cormorani, assenza di indennizzi e altre restrizioni. Noi non molliamo: abbiamo scelto questa vita con convinzione». Sono i giovani pescatori delle lagune dell’Oristanese che garantiranno il ricambio generazionale. Una scelta coraggiosa: per loro non è solo un’occupazione ma uno stile di vita che richiede sacrificio e resistenza fisica. I giovani sono pochi, ma chi ha scelto di immergersi in acqua è deciso a non far morire un mestiere antico.

Il più giovane

Enrico Camedda, il più giovane pescatore del Consorzio di Mar'e Pontis di Cabras (in tutto 150 operatori) ha appena 18 anni e proviene da una famiglia di pescatori. Ha imparato questo mestiere dal nonno, dal padre e da tutti gli zii. «Non avrei potuto fare altro - racconta - Sono nato con le reti in mano. Volevo fare il pescatore, da cabrarese poi è quasi un dovere». Enrico Camedda racconta con orgoglio la sua giornata: «Ci sono nottate che trascorro in peschiera come guardiano per segnalare la presenza degli abusivi – spiega - Quando ho il turno diurno, sono in barca a pescare. È un lavoro che mi piace talmente tanto che non sento la fatica». Sullo stipendio che riesce a racimolare Enrico Camedda non si sbilancia e sorride: «Mi va bene».

Pesca in famiglia

Mauro Tocco, 30 anni, diplomato in ragioneria, è uno dei membri più giovani del Consorzio pesca di Marceddì, a Terralba. Anche lui proviene da una famiglia di pescatori: «Sia mio padre che i miei tre fratelli fanno questo mestiere. Ho cominciato nel 2019, ero molto giovane e non ho mai pensato di smettere». Tocco parla anche delle tante incognite: «Si sa a che ora si inizia, ma non quando si finisce - osserva – Ma questo fa parte del gioco. Forse ci dovrebbero essere più giovani per evitare che un domani ci siano solo persone di una certa età». Forse non aiuta la mancanza di uno stipendio fisso: «La pesca è così, non sempre le annate vanno bene».

Le criticità

Dal compendio di Santa Giusta, Alessio Serra, pescatore di 31 anni, parla dei problemi di tutti i giorni che però non lo scoraggiano e non gli fanno mai pensare di mollare. «Vedere il novellame che prende la via del mare perché magari le grate si sono consumate, fa male - spiega - Per noi significa perdere denaro e tempo ma nonostante tutto non mollo. Fare il pescatore non significa solo stare in mare, ma anche occuparsi dell’attrezzatura, realizzarla con le proprie mani, è un’arte che si impara e che si può tramandare grazie ai pescatori anziani». Ricorda i momenti critici e duri, poi «è subentrata la passione, la voglia di garantire il pesce nei mercati e sulle tavole. Non si fa questa vita certamente per i soldi».

