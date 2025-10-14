Pesca una ricciola da 41 chili 

Una pescata da record. Maurizio Cinus, 62 anni informatico in pensione di San Gavino, a due miglia a ovest da Capo San Marco, fuori dal golfo di Oristano, ha preso una ricciola da 41 chilogrammi. «Sono appassionato del mondo della pesca dall’età di 4 anni. L’altro giorno. Ho sentito la lenza tirare e, dopo una battaglia, di cicca 40 minuti sono riuscito a prendere la ricciola, con me c’era mio figlio Luca». ( g. pit. )