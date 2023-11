Pesca subacquea notturna, settantenne sanzionato 

Un settantenne di Sant’Antioco è stato multato dagli agenti del Corpo Forestale dell’Ispettorato di Iglesias appartenenti alla Base Navale di Sant’Antioco che lo hanno sorpreso mentre era impegnato in una battuta di pesca subacquea notturna, vietata a tutela della fauna marina, nella località di Is Pruinis. Con un fucile e una torcia aveva già pescato circa di 5 chili tra molluschi e pesci che gli agenti hanno sottoposto a sequestro amministrativo insieme all’attrezzatura da pesca utilizzata. Il pescato sequestrato è stato devoluto in beneficenza a una associazione no profit. L’uomo dovrà pagare una sanzione amministrativa di 1000 euro. (s. g.)

