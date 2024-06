Grande successo per il “Memorial A. Magrini”, gara internazionale di pesca sportiva che nel fine settimana ha richiamato 150 atleti provenienti da 16 nazioni diverse. Ieri all’Horse country di Arborea le premiazioni (foto Chergia), ottimi risultati per le squadre tedesche, polacche, slovene, olandesi, per Grecia e Galles. L’evento è stato organizzato dall’Hippocampus club del presidente Claudio Murtas.