Pesca sportiva, a Tepilora è l’ora delle regole 

L’ente che governa il parco di Tepilora impone nuove norme che regolano le attività di pesca all’interno dell’area protetta. A causa di numerose segnalazioni giunte dalle zone umide della piana del compimento di Posada circa attività di pesca troppo aggressive, disturbano l’avifauna stanziale, l’assemblea di gestione del parco si si è riunita per prendere le dovute azioni di tutela. Sarà consentito l'esercizio delle attività di pesca tradizionale, professionale (con licenza di tipo A) e sportiva (con licenza di tipo B-C). Sarà consentita, inoltre, la pesca da riva e da natante senza motore con una sola canna per ogni pescatore, escludendo l’utilizzo di reti di qualsiasi dimensione e natura. È rigorosamente vietato invece l’utilizzo di tecnologie di ogni genere come ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l’individuazione del pesce. Si tratta in effetti del primo provvedimento preso in tal senso a tutela degli equilibri degli habitat delle zone interessate, anche se probabilmente non sarà l’ultimo. Eventuali divieti temporanei volti alla salvaguardia dell’ecosistema e dell’avifauna potranno essere infatti emanati con specifico atto dell’Ente parco.

