Pesca, polisportiva Sud-Ovest vince la coppa Spiaggia libera 

Già di diritto tra le maggiori società di pesca sportiva dell’isola, la Polisportiva Sud-Ovest di Domusnovas continua a mietere successi dominando la 25sima edizione della Coppa Spiaggia Libera a coppie J Casting, la due giorni di gare di pesca sportiva organizzata dalla J Casting Team di Cagliari.

Una competizione di alto livello con al via 128 pescatori divisi in 64 coppie autorizzati a buttare la lenza in qualunque arenile della metà meridionale dell’isola (dall’oristanese a Lotzorai). Schierando ben 5 coppie la società domusnovese (64 soci) si è portata a casa il primo posto grazie al bottino pescato dal presidente Andrea Diana e dal collega Alberto Figus (di Carbonia) ma anche un sesto posto (Massimiliano Murgia di Elmas e Nicola Piazza di Iglesias) ed un ottavo (Fabio Fenu di Iglesias e Davide Basso di Vallermosa), tanto da vincere anche il Premio di Società. Già nome noto della pesca sportiva regionale e nazionale, Andrea Diana aveva vinto anche la precedente edizione della stessa gara (sempre con Alberto Figus) e nel 2014 s’impose insieme a Nicola Piazza. Risultati che segnano dei record. Il premio per la coppa vincitrice è un kit di attrezzatura da pesca del valore di 2.500 euro ma anche il viaggio, il soggiorno e l’iscrizione gratuiti all’Open internazionale a coppie C.D Paco de Arcos del prossimo 24 aprile in Portogallo. «Non vediamo l’ora - commenta Andrea Diana - di cimentarci con i pesci dell’oceano Atlantico e di portare in alto il nome della società e di Domusnovas».

