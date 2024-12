Pesca, niente soldi nella rete 

Sotto l’albero mancano i rimborsi delle ultime due annualità. Acque agitate nel comparto ittico di Arbatax, i cui operatori non percepiscono le risorse dovute a causa dell’interdizione degli specchi di mare interessati dalle esercitazioni militari nel Poligono del Salto di Quirra. Denari essenziali. Ma che ancora, sebbene siano trascorsi ventiquattro mesi dall’ultimo versamento, sono ancora custoditi nelle casse statali. «Sono somme che incidono sui bilanci di ciascun pescatore. C’è chi ha il mutuo da pagare e contava su queste risorse», afferma Luca Cacciatori, presidente della Cooperativa pescatori Tortolì che con i suoi 80 anni di storia è l’attività ittica più longeva della zona.

Nodo burocratico

Al netto della tassazione, un marinaio può percepire anche cifre sopra i 5mila euro per un’annualità. Lievita l’indennità per i comandanti di pescherecci. Ma al di là delle cifre, quel che conta è il ritardo. La procedura prevede che il Pisq eroghi le risorse alle casse del Comune, ente che ogni anno raccoglie e trasmette le istanze dei pescatori e, come ultimo atto, li liquida. Ma ad Arbatax nessuno ha ricevuto un centesimo. «Sono stati effettuate tutte le procedure opportune. Si è in attesa che le risorse vengano erogate», spiegano dal Comune di Tortolì. Da quanto trapelato ieri, il pagamento delle due annualità sembra imminente, anche se i pescatori preferiscono mantenere qualche riserva sulla scorta di quanto accaduto lo scorso anno. «Dal Comune - conferma Cacciatori - ci hanno rassicurato che i pagamenti sono imminenti. Ce lo auguriamo».

Ragnatela

A questo punto, se il protocollo trasmesso dal Comune è stato validato, l’ultimo atto del (farraginoso) processo amministrativo compete alla direzione del Poligono interforze, che deve erogare le risorse a favore dell’ente amministrato da Marcello Ladu. Infine, l’ufficio competente del palazzo di via Garibaldi disporrà i bonifici a ogni singolo richiedente. Intanto tra i pescatori, segmento che a Tortolì abbraccia centinaia di famiglie, si respira una tensione crescente, dal momento che le scadenze di fine anno incombono e il credito nei confronti dello Stato spegne la seconda candelina.

