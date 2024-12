Pesca nelle lagune, esplode la protesta 

L’acqua delle lagune sarde è ferma, ma la pazienza dei pescatori è finita. La crisi che attanaglia il settore della pesca lagunare è esplosa ieri in una protesta davanti alla Regione, in viale Trento a Cagliari. Il granchio blu, le specie infestanti, i cormorani e una burocrazia paralizzante minacciano un comparto che coinvolge circa 1.000 lavoratori e 20 cooperative su 10mila ettari di lagune. Dopo anni di attesa e promesse mancate, i pescatori hanno chiesto interventi concreti e immediati. La risposta è arrivata con l’impegno della presidente della Regione, Alessandra Todde, ad avviare un tavolo tecnico già dal prossimo anno per affrontare le criticità del comparto.

In campo

A mobilitarsi sono state le principali organizzazioni del settore ittico: Agci Agrital Sardegna, rappresentata da Giovanni Loi, Legacoop Sardegna Settore Pesca e Acquacoltura con Mauro Steri, e Confcooperative FedAgriPesca Sardegna e l’Associazione Armatori Sardegna, guidate da Renato Murgia. Le richieste sono chiare: manutenzione delle lagune, monitoraggio della fauna selvatica, regole adeguate per la gestione delle risorse e compensazioni per i danni subiti.

A sintetizzare le priorità del comparto è Giovanni Loi: «Abbiamo chiesto tre interventi fondamentali: l’istituzione immediata di un tavolo tecnico con gli assessori competenti per ambiente, agricoltura, enti locali e lavori pubblici, l’avvio dei lavori di ripristino idraulico delle lagune e una gestione ambientale efficace, in linea con i regolamenti comunitari. La presidente Todde ha garantito che il tavolo sarà operativo dai primi di gennaio. Ora ci aspettiamo che la politica faccia la sua parte con serietà ed efficienza».A pesare sulla crisi del settore sono soprattutto le specie infestanti e i cambiamenti climatici. Il granchio blu, specie aliena e vorace, sta devastando gli equilibri delle lagune, mentre il proliferare dei cormorani causa danni significativi agli stock ittici. «Abbiamo bisogno di manutenzione delle lagune e di un piano per la gestione della fauna selvatica», ha spiegato Mauro Steri. «I cormorani stanno decimando le risorse, e senza interventi mirati sarà difficile sostenere l’attività. La presidente ci ha rassicurato, speriamo sia l’inizio di una svolta».

I nodi

La manutenzione degli stagni è una priorità non più rinviabile. «Non possiamo più aspettare. I fondi stanziati nel 2021 – sei milioni di euro destinati ai lavori idraulici – sono ancora fermi», ha sottolineato Renato Murgia. «La situazione è diventata insostenibile e il dialogo con l’assessorato non ha portato più a nulla. La decisione della presidente Todde di creare un tavolo tecnico è concreta e condivisa. Dobbiamo risolvere le criticità del comparto, ma anche affrontare problemi più ampi che riguardano l’intero settore della pesca».Il comparto lagunare sardo, con le sue 24 aree di pesca, è un pezzo importante dell’economia regionale. Le principali aree si trovano nell’oristanese (5.600 ettari), nel cagliaritano (1.800 ettari) e nel Sulcis (1.300 ettari). «Queste zone rappresentano non solo una risorsa economica, ma anche un sistema ambientale delicato, oggi purtroppo minacciato dall’incuria e dall’inefficienza burocratica», hanno ribadito nei loro striscioni i pescatori sardi.

