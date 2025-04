Pesca nel parco di Bonifacio, chieste quattro condanne 

Sei mesi di carcere e ventimila euro di multa è la pena richiesta dal pm Alexandre Apel per quattro pescatori di Sorso, accusati di pesca non autorizzata nella riserva naturale di Bonifacio. La requisitoria del procuratore è avvenuta venerdì scorso davanti alla giudice di Ajaccio, Madeleine Kovalevsky. I fatti al centro del processo risalgono al luglio del 2020, quando i quattro pescatori vennero sorpresi dal personale della vigilanza del parco internazionale delle Bocche di Bonifacio a bordo di una imbarcazione con l’attrezzatura per la pesca, ma senza pescato. La Marina militare francese si mobilitò per bloccare la barca dei quattro pescatori sardi. Il pm è stato durissimo: «Mettere a rischio questo tesoro di biodiversità significa minacciare le nostre regole fondamentali della convivenza». Nel 2021, un anno dopo i fatti, per i quattro pescatori scattò la misura della estradizione in Francia. Vennero arrestati e trasferiti nel carcere di Bancali con direzione Parigi. Oltre alla pena detentiva e alla multa sono stati chiesti più di 100mila euro a titolo di risarcimento dei danni dalla riserva marina, una parte per danni all’immagine dell’Ente. La sentenza è prevista per il prossimo 15 maggio. I quattro si sono detti innocenti e soprattutto hanno escluso di avere minacciato uno degli operatori della riserva marina.

