Pesca, motore della blue economy 

Sono sempre meno, colpa di uno scarso ricambio generazionale, e riescono a coprire a malapena il venti per cento della richiesta sarda di prodotto ittico ma i pescatori – e con loro gli operatori dell’acquacoltura – sono un ingranaggio fondamentale della blue economy. Spalla indispensabile della ristorazione e del segmento crescente del turismo enogastronomico ed esperienziale e ora anche protagonisti di primo piano delle azioni a difesa del mare. Sono le linee all’interno delle quali si muove il Flag Nord Sardegna, soggetto pubblico-privato inserito nella programmazione europea, che ieri ad Olbia ha tirato le somme delle azioni messe in campo nel programma 2014/2020.

I progetti

Dalle azioni di ripopolamento nel mare di Bosa e di Trinità d’Agultu alle politiche sulla plastica nel golfo dell’Asinara, ai progetti di educazione e sensibilizzazione nelle aree marine protette di Tavolara e Capo Testa, sono tanti i circuiti virtuosi messi in piedi in questi anni in un territorio molto vasto e caratterizzato dal già complesso equilibrio tra le tante zone di tutela ambientale e il carico turistico. Una difficoltà evidenziata anche dalla sindaca di San Teodoro Rita Deretta che in pochi chilometri ha il compito di tutelare l’affollatissima spiaggia di La Cinta e la peschiera dove si coltiva un prodotto pregiatissimo. O dal presidente del Consorzio dei molluschicoltori di Olbia (che riunisce 16 cooperative) Raffaele Bigi che ha ricordato come «in un catino da 340 ettari» come il golfo olbiese debbano convivere portualità, coltivazioni di molluschi, cantieristica e nautica da diporto.

Le esperienze

«Oggi lo scenario è molto cambiato. Al turista che viene a Castelsardo non vendiamo solo Castelsardo, proponiamo La Pelosa ma anche Santa Teresa o Olbia», ha detto il vice sindaco di Castelsardo Roberto Fiori: «Oggi non si fa più la villeggiatura fissi in spiaggia e dobbiamo marciare uniti». Nel borgo che sono stati messi in campo progetti come le isole ecologiche e il recupero della plastica, tra i progetti del Flag da allargare a tutto il nord dell’Isola c’è la sostituzione delle tradizionali cassette di polistirolo.

La pesca

«La pesca appare numericamente un settore residuale ma la strada è quella di incrementare il reddito con altre attività», ha detto Augusto Navone, membro del Consiglio direttivo del Flag: «Quando abbiamo iniziato con i progetti dell’Area marina a Tavolara venivamo visti con diffidenza, oggi la collaborazione con i pescatori è una realtà consolidata».

