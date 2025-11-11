Pesca irregolare e commercio illegale: sequestri e sanzioni 

Dai grandi centri di distribuzione ai singoli box del mercato, passando per i ristoranti e arrivando ai pescherecci. Per tre settimane i militari del centro controllo pesca della Guardia Costiera hanno portato avanti l’operazione Anisakis per delle verifiche sulla filiera della pesca: il bilancio finale è stato il sequestro di ben 7,5 tonnellate di prodotti con le sanzioni che hanno superato i 30 mila euro. Il tutto a tutela dell’ambiente, dei consumatori e degli operatori onesti che rispettano le leggi e le regole.

Alla fine sono state riscontrate dodici infrazioni amministrative, prevalentemente nella Città Metropolitana di Cagliari. In particolare i militari della Capitaneria hanno scoperto uno stabilimento per la conservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti ittici che aveva delle celle frigorifere senza le necessarie autorizzazioni sanitarie. Inoltre sono state effettuate operazioni di surgelamento senza il rispetto della prevista normativa. Recuperate inoltre, anche con la collaborazione del personale della Asl, tre tonnellate e mezzo di prodotto ittico senza documentazione idonea per la tracciabilità. Fermati inoltre tre pescherecci impegnati in attività in periodo di fermo biologico per la pesca a strascico. (m. v.)

