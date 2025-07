Pesca in apnea, Fabio Dessì si conferma campione italiano 

Ci ha preso gusto Fabio Dessì: dopo il terzo posto del 2023 e la vittoria dello scorso anno, il 38enne massargese del circolo “Sub la Tana”, elettricista alla Carbosulcis, si è riconfermato campione italiano assoluto di pesca in apnea, sbaragliando a Gallipoli 40 avversari giunti da tutta Italia. Già nel giro della nazionale, a novembre il massargese difenderà, pur nei panni di riserva, i colori nazionali al campionato mondiale di categoria. Soddisfazione enorme per l’apneista, accompagnato in barca dal domusnovese Matteo Piras, e vittorioso per via dei 26 chili e mezzo di pesce pescato e per la varietà di specie catturate (4 dentici, 2 ricciole, 2 corvine, 1 sarago e una mustella) nelle 5 ore di gara. Per lui un primo premio di quasi 2 mila euro in attrezzatura per la pesca in apnea ma soprattutto l’orgoglio di confermarsi campione. «Provo una gioia immensa, non solo per la vittoria ma anche per gli apprezzamenti ed il sostegno che ho avuto durante tutta la gara». Si allena ogni fine settimana Fabio Dessì immergendosi ogni volta in media per due minuti e mezzo tra i 35 e i 50 metri di profondità. Roba da pochi. Paura? «No, la disciplina è di per se pericolosa ma sono prudente ed ho imparato a fidarmi di ciò che dice il mio corpo. E poi amo troppo stare a contatto con la natura e pescare il pesce da mettere poi in tavola». Non mancano i complimenti della sindaca Debora Porrà: «Onoreremo a dovere il nostro campione, grande esempio di capacità sportiva per tutta la comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA