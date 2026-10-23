Pesca illegale: sequestrata la barca e sanzione da oltre 2mila euro 

Stava pescando al largo di Cagliari senza autorizzazioni: i militari della Guardia Costiera hanno sorpreso l’uomo grazie a una segnalazione. Oltre al sequestro dell’imbarcazione e dell’attrezzatura, il pescatore è stato sanzionato e dovrà pagare 2.225 euro.

L’operazione dei militari del tredicesimo Centro di controllo area pesca (Ccap), insieme al personale del Reparto operativo della Capitaneria di Porto a bordo del battello veloce GcA93, è scattata ieri. Un pescatore sportivo è stato sorpreso su un’unità da diporto mentre utilizzava attrezzatura da pesca non consentite. Sono state accertate anche violazioni per la mancanza della documentazione prevista, per l’assenza della copertura assicurativa del motore fuoribordo. Inoltre la navigazione a motore avveniva all’interno della zona riservata alla balneazione.

I militari hanno sequestrato gli attrezzi da pesca (circa 300 metri di rete) e il pescato (circa 2 chilogrammi di peso): gli esemplari ancora vivi sono stati rigettati in mare. Sono stati svolti anche altri controlli per il contrasto alle condotte illecite in ambito marittimo e per la tutela delle risorse marine.

RIPRODUZIONE RISERVATA