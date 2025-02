Pesca illegale di muggini con cento metri di rete abusiva  

Piazzata in modo abusivo, aveva già consentito di intrappolare decine e decine di muggini. Una rete illegale di cento metri è stata recuperata, e sequestrata, dal personale della stazione e della base navale del Corpo Forestale nel canale di Terramaini.

Nella rete, come emerso dall’operazione, c’erano circa 120 chili di muggini, pescati illegalmente. Le analisi veterinarie hanno certificato che il pesce non era idoneo al consumo umano. Quindi è stato distrutto e la rete confiscata. Un intervento a tutela della salute dei consumatori: il canale di Terramaini ha un elevato carico di sostanza organica nelle sue acque e il pesce pescato sarebbe stato messo in vendita illegalmente.

