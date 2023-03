Pesca illegale, blitz a Santa Gilla 

Blitz a Santa Gilla per bloccare la pesca illegale. Le pattuglie della Polizia ittica e la Forestale sono intervenute nella laguna per rimuovere le reti-trappola, i cosiddetti bertovelli, utilizzati per la pesca delle anguille ma con cui si riescono a catturare anche granchi e altre specie ittiche presenti nello stagno. Venti attrezzi sono stati recuperati e messi sotto sequestro. Numerose le sanzioni applicate ai pescatori irregolari e confiscati anche diversi motori marini e altre attrezzature.

La collaborazione

L’operazione congiunta è scattata la mattina presto e si è protratta per alcune ore. Ranger e Polizia ittica sono andati a colpo sicuro visto che da giorni aveva individuato le trappole di nylon sistemate in diversi punti dello stagno nonostante la normativa regionale imponga per il periodo tra gennaio e fine marzo l’assoluto divieto di calare questi sbarramenti di rete che fanno poi confluire le anguille nel cono-trappola da dove non possono più sfuggire. In questi tre mesi dell’anno per le anguille è un periodo delicato legato alla loro riproduzione. Per questo l’assessorato regionale all’Agricoltura ha imposto il “fermo biologico” e l’assoluto divieti di pesca. Bertovelli e sbarramenti devono essere riportati a terra per essere riutilizzati dal primo aprile.

I tempi

Per poter liberare le acque della laguna da questi attrezzi da pesca la Forestale ha lavorato in stretto contatto con gli uomini della Polizia Ittica che operano a Sa Illetta, dove l’associazione presieduta da Luigi Gilio ha sede da moltissimi anni. Dotata anche di imbarcazioni, perlustra quotidianamente lo stagno di Santa Gilla per tenere sotto controllo le acque e le sponde della laguna racchiusa tra Cagliari, Elmas e Assemini. A gestire l’attività di pesca, allevamento dei mitili e la raccolta della vongole sono le cooperative che fanno capo al Consorzio ittico Santa Gilla.