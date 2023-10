Pesca, il sindaco scrive alla Banca d’Italia 

Procedura per la liquidazione degli indennizzi delle servitù militari ancora bloccata per i pescatori, il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci scrive alla Banca d’Italia.

«Ho chiesto di essere messo a conoscenza dei criteri utilizzati per stabilire quali somme siano da bloccare - dice Locci - chiediamo certezze per fare poi anche noi le nostre valutazioni». Somme oggetto di pignoramenti presso terzi sulle quali, il sindaco ha espresso alcune valutazioni che spera non siano la realtà dei fatti. «Non vorrei che paradossalmente venissero penalizzati i pescatori residenti in quei Comuni che prima degli altri hanno espletato tutta la procedura per arrivare alla liquidazione degli indennizzi». In pratica, il raggiungimento delle somme pignorate potrebbero lasciare campo libero ai Comuni che arrivano dopo. «Se così fosse, allora - aggiunge - saremo davanti a una vera e propria discriminazione». Sul fronte pescatori gli animi si surriscaldano. «La prossima settimana se non ci saranno novità - dice Enrico Marangoni - intraprenderemo una manifestazione di protesta». Conferma Luciano Marica: «Pronti a inasprire la vertenza: non escludiamo l’invasione delle acque interessate dalle esercitazioni». Tutto tace anche sul fronte della Regione.

