Gli indennizzi per le servitù militari relativi al 2025 non arriveranno a tutti i pescatori sardi. Per alcune marinerie dell’Isola, e in particolare del Sulcis, la liquidazione rischia di slittare addirittura al 2027. È il caso di Sant'Antioco, che conta la marineria più consistente tra quelle rimaste escluse dai pagamenti, ma anche di Carloforte e San Giovanni Suergiu. Stessa sorte per i pescatori di Arbus, Buggerru e Cabras, costretti a fare i conti con un’attesa che non era stata programmata e che rischia di avere pesanti ripercussioni.

Pochi fondi

All’origine del problema la disponibilità finanziaria insufficiente rispetto al fabbisogno. Il ministero della Difesa, attraverso il Mef, ha infatti stanziato 18 milioni di euro per gli indennizzi, mentre il fabbisogno complessivo della Sardegna, comprese le specificità riconosciute alle marinerie di Teulada e Sant’Anna Arresi, ammonta a circa 22 milioni.

Una scelta che sta alimentando malumori e proteste, anche perché ad essere penalizzate sono attività che operano nello stesso settore e che devono affrontare difficoltà economiche analoghe. «Come sindaco di Sant'Antioco non posso non mettere in evidenza il fatto che questa distribuzione delle risorse è discriminante perché segna esclusi rispetto ad altri che invece hanno percepito tutto. Si sarebbe dovuto optare per dare a tutti un anticipo, senza escludere nessun pescatore di nessun Comune, e lasciare poi la liquidazione all’anno prossimo». Una soluzione che avrebbe consentito di distribuire almeno una parte delle risorse senza creare distinzioni tra marinerie beneficiarie e marinerie escluse. Invece, il risultato adesso è che alcuni operatori hanno già incassato quanto dovuto, mentre altri, pur avendo maturato lo stesso diritto, dovranno aspettare ancora a lungo.

Il danno

Le preoccupazioni non riguardano soltanto i tempi della liquidazione, ma soprattutto le condizioni economiche in cui si trovano oggi le imprese di pesca. Enrico Marangoni, dell’associazione armatori, non nasconde la propria amarezza e attribuisce precise responsabilità: «Nonostante salti all'occhio il fatto che i colleghi di Sant'Anna Arresi e Teulada hanno avuto tutto, – dice -non possiamo non attribuire importanti responsabilità al ministero della Difesa. Non voglio fare i discorsi di sempre, bensì voglio precisare che ci sono aziende, colleghi, pescatori e armatori che sono davvero alla fame. Una condizione resa ancora più difficile dall’aumento dei costi che negli ultimi mesi ha investito il nostro settore. Quest'anno, a tutte le altre incombenze che la categoria ha, bisogna aggiungere il costo del carburante e l'aumento dei prezzi per le attrezzature di pesca. Di fronte al fallimento di qualche collega, non potremo evitare di attribuire precise responsabilità».

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