Pesca, finisce il fermo «Ma queste regole ci stanno distruggendo»  

Torna il pesce fresco “a chilometro zero” e stagionale sulle nostre tavole, e questo naturalmente fa piacere a tutti. Il fermo termina oggi, e anche in Sardegna (come nelle altre regioni di mare), possono ripartire le attività “a strascico”, che riguardano circa 600 operatori e 157 barche. Insomma, dai merluzzi ai calamari alla frittura, nei mercati e in ristorante, dovremmo dire basta ai prodotti congelati o stranieri (il consiglio degli addetti ai lavori è quello di controllare sempre le etichette e di consumare consapevolmente).

Ma questo non basta per ridare slancio e fiducia a un settore in grande difficoltà.

Le difficoltà

«Importiamo l’80% di quanto mangiamo, le norme sono calate dall’alto, senza nessuna concertazione, le regole vengono fatte dall’Unione europea tenendo conto prioritariamente delle esigenze di alcune marinerie del Nord Europa e poi applicate a contesti come il nostro, che avrebbero bisogno di un diverso tipo di visione, gli indennizzi sono sempre in forte ritardo, manca una programmazione, il costo del carburante è alle stelle, è arrivato a oltre 90 centesimi al litro, e sempre più aziende sono costrette ad arrendersi», avverte Mauro Manca, responsabile di Coldiretti Pesca.

«Noi da tempo chiediamo che vengano individuate forme diverse di tutela delle specie. Il fermo non deve essere una mera restrizione dei tempi di pesca, ma avere come obiettivo quello di tutelare le risorse target nelle fasi biologiche più importanti una tutela che vada di pari passo con la sostenibilità economica delle imprese e la sostenibilità sociale per la tenuta dei territori costieri e delle tante economie collegate alla produzione ittica, il commercio, la ristorazione, il turismo e la cantieristica».

Gli indirizzi

Il ritorno all’attività dei pescherecci è complicato – denuncia Coldiretti Impresapesca – pesano le nuove linee di indirizzo di Bruxelles, il nuovo regolamento sui controlli che impone l’obbligo di avere a bordo sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, comprese le telecamere a circuito chiuso, fino alla restrizione delle aree di pesca con tagli anche del 30% rispetto a quelle attuali. Senza dimenticare l’invasione del granchio blu, che sta danneggiando gravemente le attività di acquacoltura lungo tutta la Penisola.

“L’assalto”

Renato Murgia (presidente regionale di Federpesca e Fedagripesca Confcooperative) spiega che «mentre noi abbiamo osservato il fermo, è arrivata in massa tutta la flotta di Mazara del Vallo a pescare nelle nostre acque. A causa di un decreto ministeriale di quest’anno che decide lo stop delle attività per un mese in tutta Italia, ad eccezione della Sicilia, che lo fa in autonomia. Dunque, verosimilmente, noi domani oltre le 12 miglia non troveremo un gambero». Ancora: «Riguardo agli indennizzi, ci devono ancora pagare il 2021, mentre il costo del gasolio, per le imbarcazioni più grandi che consumano tanto, è passato da circa 17mila euro al mese dello scorso anno a 42mila euro».

I fondi europei e Pnrr

In un recente convegno sul tema – “La salvaguardia della pesca in Sardegna” – organizzato a Castelsardo da Acli Terra, Stefania Valentini, dell’Ufficio di Federpesca a Bruxelles, ha sottolineato che «il futuro della pesca passa da una riqualificazione dell’intero comparto: una flotta tecnicamente moderna, equipaggi preparati, rispetto del contesto ambientale, valorizzazione del prodotto e ricambio generazionale». Il Feampa e i fondi nazionali del Pnrr (per la Sardegna ci sono circa 38 milioni di euro) «devono contribuire a iniziative verso una flotta più moderna. È necessario, oggi più che mai, che la Commissione consideri il settore della pesca come un settore industriale e, conseguentemente, “meritevole” di giuste risoluzioni e politiche comunitarie».

