Pesca e turismo, nuova organizzazione degli spazi nella laguna 

Comincia la fase di riorganizzazione degli spazi nella laguna di Sant’Antioco. Il primo atto di indirizzo per la ricognizione di pontili da riservare alla pesca e alle attività produttive del lungomare Cristoforo Colombo lo ha deliberato nei giorni scorsi la giunta comunale.

Con la delibera ha stabilito di «riservare un pontile galleggiante alle imbarcazioni che si occupano di attività della pesca, ma anche alle unità che svolgono ulteriori attività produttive come, ad esempio, la pesca turismo o il noleggio ai fini turistici, quali le imbarcazioni che “traghettano” viaggiatori alla scoperta dell’arcipelago sulcitano». Una riorganizzazione finalizzata alla destinazione dello spazio destinato all’ormeggio delle imbarcazioni da lavoro, pesca e pesca turismo. «Abbiamo specificato meglio la funzione di un pontile per barche da pesca - sottolinea il sindaco Ignazio Locci - e in questo modo diamo la possibilità ai concessionari di quel pontile, di chiedere di poterlo utilizzare per barche da lavoro, escludendo quelle da diporto». Un processo, quello della riorganizzazione degli spazi nel lungomare, che è stato avviato qualche mese fa con la richiesta di salvaguardia di una imbarcazione tipica utilizzata per la pesca in laguna.

