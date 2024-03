Pesca e agricoltura in crisi, il Comune chiama la Regione 

La nuova Giunta regionale ancora non si è insediata, ma è già pronto un documento per il prossimo assessore all’Agricoltura e alla Pesca. Da Riola agricoltori, pescatori e allevatori chiedono aiuto dopo che nei giorni scorsi si sono confrontati anche con il sindaco Lorenzo Pinna. Le problematiche sono state messe nero su bianco in una delibera di Giunta che il sindaco ha inviato a tutti i colleghi dell’Isola. «L’obiettivo è fare fronte comune e chiedere tutti insieme l’intervento della Regione per risolvere le emergenze - spiega il sindaco- Chiedo a tutti i sindaci di approvare la delibera e inviarla all'assessore». Nel documento allegato alla delibera approvata dalla Giunta comunale di Riola spiccano varie richieste come la riduzione del prezzo del gasolio sotto un euro per i tre comparti, dei costi di trasporto merci e lo snellimento delle pratiche burocratiche sui bandi. Gli operatori chiedono un'apertura maggiore delle banche e del sistema creditizio per andare incontro alle esigenze delle aziende che vogliono investire e avere più liquidità. Inoltre un sostegno per le aziende che vogliono assumere con contratto regolare favorendole con sgravi a livello contributivo. E ancora maggiori controlli sulla pesca delle aragoste per evitare la messa in commercio di esemplari sottomisura e infine limitare o eliminare la pesca a strascico.

RIPRODUZIONE RISERVATA