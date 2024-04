Pesca del tonno, il rito si rinnova 

Mentre il vento soffia e i tonni si avvicinano alla costa del sud ovest con il loro tragitto sempre uguale, le ciurme di Carloforte e Portoscuso stanno lavorando per calare a mare le tonnare fisse. Tutto secondo tradizione, con un copione identico da secoli. Una novità c’è, in questa stagione 2024 che sta per iniziare: la pace finalmente raggiunta tra le due società che operano nel Sulcis, la Piam di Carloforte e le Tonnare Sulcitane di Portoscuso. Dopo anni dissapori hanno deciso di unire le forze e remare nella stessa direzione, per tutelare la pesca del tonno rosso. Traguardo insperato fino a qualche mese fa, le due società parteciperanno insieme alla prossima Fiera di Barcellona.

Al lavoro

Intanto nelle acque tra l’Isola Piana e Capo Altano è di nuovo tempo di tonnarotti, rais, reti e, soprattutto, tonni. Non senza qualche preoccupazione. «Rispetto al passato il panorama è cambiato - dice Pier Greco, della Piam di Carloforte - quest’anno non c’è il mercato giapponese, lì c’è stato un crollo drastico delle quotazioni del tonno, con prezzi che sono molto lontani dal nostro “break heaven”, il livello che rende economicamente sostenibile la tonnara. Ci auguriamo che il Ministero sappia trovare una soluzione che metta insieme tutti i sistemi di pesca del tonno italiani, dalle tonnare fisse alle tonnare volanti ma non possiamo negare di essere preoccupati. Sono questioni da approfondire a breve ma, seguendo le tempistiche consuete, i preparativi qui a Carloforte sono già entrati nel vivo: i nostri uomini sono al lavoro per essere pronti alla calata delle reti». I tonni infatti non aspettano, secondo un calendario che non ammette variazioni giungono in banchi davanti alle coste sulcitane nella tarda primavera fino, così dice la tradizione, a Sant’Antonio (il 13 giugno), patrono dei tonnarotti a cui è dedicata la chiesetta restaurata della tonnara di Su Pranu. Anche a Portoscuso c’è fermento, la stagione del tonno si avvicina a passi svelti, con un occhio al mare e al vento.

I preparativi

«Siamo alla prima fase della calata - dice Andrea Farris, delle Tonnare Sulcitane - stiamo posando i sommi e l’incrociato. Se il tempo si mantiene buono pensiamo di essere in pesca entro una decina di giorni. Ai preparativi stanno lavorando 26 tonnarotti, altre 15 persone sono impegnate nello stabilimento. Quest’anno purtroppo dobbiamo fare i conti con il crollo del mercato giapponese che ha fatto registrare una flessione drastica. Per diversificare pensiamo di puntare sul mercato europeo e su quello americano». Davanti alle coste del Sulcis è tutto pronto per un rito che si ripete da secoli: sono cambiate le tecnologie, i materiali ma l’attesa dei grandi pesci in arrivo dall’Atlantico è sempre la stessa. La struttura delle reti, su cui si comincia a lavorare in pieno inverno, sotto le mani sapienti,dei tonnarotti, con la supervisione dei rais, uno per ciascuna tonnara. Tradizione, attività produttiva con posti di lavoro e valore aggiunto, attrazione turistica: il Sulcis attende l’arrivo dei tonni.

