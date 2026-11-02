«Pesca dei ricci, sì al fermo» 

Si va verso la salvaguardia della specie, ma i ricciai di Cabras, circa una sessantina, sono già in subbuglio. Se da un lato sono a favore del fermo pesca, visto che i ricci nei fondali dei mari sardi sono ormai pochissimi, dall'altro temono che gli indennizzi non siano adeguati e chiedono di coinvolgere le associazioni di categoria prima della spartizione.

Indennizzi

La Regione ha già emanato il decreto per stanziare le risorse: sono stati autorizzati 400mila euro per quest’anno e la stessa cifra per il 2027. Per il 2028 invece, 340mila euro. Risorse che andranno ai pescatori che non potranno prelevare i ricci per i prossimi tre anni. Per ottenere i fondi però, è necessario il via libera della Commissione europea. E così, finché non si conosceranno le cifre esatte degli indennizzi per ogni pescatore, gli animi resteranno tesi.

I dubbi sui ristori

Il provvedimento prevede che i pescatori ricevano i fondi per quattro mesi, da gennaio ad aprile, fino al 2029, sulla base dei registri di pesca degli anni precedenti. È su questo che qualcuno storce il naso. Enrico Loi, ricciaio di Cabras: «Bene ma non benissimo. A mio avviso, non basta esaminare solo il fatturato degli anni precedenti. E chi, ad esempio, ha lavorato poco perché ha rispettato le regole? Si ritroverebbe con pochi indennizzi rispetto a chi magari per anni ha sfruttato illegalmente la risorsa».

Giacomo Bilancetta, che per anni ha guidato l'associazione dei ricciai, avanza una richiesta: «È necessario organizzare al più presto un incontro con le associazioni di categoria per studiare la situazione e capire se ci sono delle criticità. Guardando al futuro, dico che si tratta di un buon inizio: abbiamo chiesto già da anni di attuare un fermo, i ristori però devono essere adeguati». Giampaolo Pinna, un altro ricciaio: «Che la chiusura sia necessaria lo sappiano anche noi ma gli indennizzi devono essere soddisfacenti, sia per il pescato che non avremo e sia perché noi cabraresi non possiamo pescare nemmeno più a casa nostra, all'interno dell'Area marina protetta del Sinis».

La associazioni

Mauro Steri, responsabile del settore Pesca di Legacoop Sardegna: «Le cifre sono importanti, su questo non ci sono dubbi. Siamo contenti che la Regione abbia pensato alla salvaguardia ambientale ma anche agli operatori. Tuttavia, nemmeno noi sappiamo quando e in che modo i pescatori riceveranno i risarcimenti. È vero anche, però, che verranno applicate le regole europee e che il risultato sarà il frutto di un calcolo matematico. In qualità di associazione di categoria, siamo pronti a esaminare le cifre non appena le conosceremo. Noi siamo al fianco degli operatori».

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