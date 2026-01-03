Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza 

Le barche sono tornate in acqua il primo gennaio tra mille incognite e qualche amarissima certezza. La pesca ai ricci in Sardegna infatti non è mai stata così in bilico per mancanza di prodotto e le misure fino ora messe in campo per arginarne la carenza non sembrano aver avuto alcun effetto. Tanto meno il posticipo di un mese deciso quest’anno dalla Regione che ha fatto scivolare di un mese l’inizio della stagione, dal consueto dicembre all’inizio del 2026. Con l’introduzione di un’applicazione obbligatoria con la quale i pescatori autorizzati dovranno comunicare in tempo reale le quantità raccolte ogni giorno.

Soluzioni

Per la Regione, il comparto e le centinaia di pescatori che ci lavorano si prospetta anche questa volta un bivio che non può però essere più aggirato: o far finta di niente e continuare a raccogliere dai fondali esemplari sempre più piccoli e rari; o affrontare l’evidenza e rassegnarsi a fermare i pescherecci fino a quando la popolazione di ricci non sarà ritornata ai livelli quantitativi e qualitativi di un tempo.

Luci e ombre

Potrebbe essere tutta una questione di volontà politica, ma anche di programmazione. Necessaria per non abbandonare a loro stessi i pescatori senza più impiego e riutilizzare proprio questi ultimi, i professionisti forse più esperti nel settore, per portare avanti piani di ripopolamento che accelerino la diffusione dei ricci nelle acque sarde.

Renato Murgia, di Confcooperative FedAgriPesca, sa che le soluzioni rimaste sono poche: «Occorre coniugare le esigenze dei pescatori con la crisi della risorsa. Quindi, se si vuole interrompere la pesca, si realizzino per tempo i bandi regionali per i ristori alle imprese e si coinvolgano gli operatori nella strategia di ripopolamento. Senza dimenticare l’aspetto forse tra i più importanti: vigilare sui pescatori abusivi per evitare che imbarcazioni illegali possano depredare indisturbate il mare libero da concorrenza».

Anche Mauro Steri, di Legacoop, parla di «misure inevitabili che devono essere messe in campo per salvare la pesca ai ricci». E tra queste accoglie con favore l’introduzione della nuova app digitale. «Sarà utile per monitorare le attività, capire i quantitativi raccolti e soprattutto individuare le zone più pescose. Tutti dati fondamentali per pianificare un ripopolamento».

Futuro

Il tempo tuttavia stringe e forse è arrivato quello delle decisioni drastiche: «So che è un periodo di transizione per l’assessorato regionale all’Agricoltura», conclude Murgia, «ma credo che uno stop pluriennale della pesca ai ricci in Sardegna sia ormai necessario».

A confermarlo sarà l’esito della stagione partita da pochi giorni. Le regole fissate dalla Regione sono le stesse del 2024: ogni pescatore, per quattro giorni alla settimana, potrà raccogliere duemila ricci (l’equivalente di circa quattro ceste) se in possesso di un’imbarcazione e mille ricci, (l’equivalente di due ceste) se invece li si pesca da terra.

L’ipotesi più accreditata per il futuro del comparto è quella di seguire le orme della Puglia, dove è stato sancito il blocco triennale della pesca fino al 2026 e consentire solo il consumo di ricci importati. Uno stop contestato da più parti, ma accompagnato da indennizzi alle imprese che hanno mitigato i danni.

