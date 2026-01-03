Pesca dei ricci di mare, nuovi orari e regolamento 

Tempo di ricci di mare, tempo di regole specifiche per l’isola di San Pietro che rientra in area Sic (sito di interesse comunitario): qui la pesca dei ricci è subordinata ad ulteriori regole, oltre a quelle sempre valide a livello regionale.

Nelle acque dell’isola il periodo di pesca dei ricci è consentito dal 2 gennaio al 15 marzo, ogni pescatore marittimo professionale o pescatore professionale subacqueo può pescare massimo 100 ricci al giorno. L’attività di pesca del riccio è consentita per massimo quattro giornate lavorative settimanali, ad esclusione delle domeniche. Sono stabiliti anche gli orari per la pesca e le operazioni di sbarco dei ricci pescati: dalle 6 alle 14. La pesca, con i limiti stabiliti per l’Area Sic, è consentita ai pescatori professionali, è vietata per i pescatori sportivi-ricreativi. Disposizioni particolari, sono previste dal piano di gestione dell’area Sic. Per tutte le altre prescrizioni, fa testo il decreto regionale. «Qualsiasi inadempienza alle prescrizioni generali e al Piano di Gestione che regolamentano le attività di pesca del riccio di mare all’interno dell’area Sic – si legge in una nota firmata dal sindaco Stefano Rombi – saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla legge».

